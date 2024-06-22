Средства ПВО пресекли очередную попытку теракта с БПЛА в Брянской области Минобороны: дежурными средствами ПВО сбит украинский БПЛА в Брянской области

Фото: МО Украины

Дежурные средства ПВО сбили украинский беспилотный летательный аппарат над территорией Брянской области, сообщили в Минобороны РФ. По данным ведомства, инцидент произошел около 17:15 мск. В министерстве назвали произошедшее попыткой теракта.

Пресечена очередная попытка киевского режима совершить террористическую атаку c применением БПЛА самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации, — говорится в сообщении Минобороны России.

Ранее ВС РФ использовали высокоточное оружие большой дальности, чтобы нанести массированный удар по объектам энергетической инфраструктуры Украины, которые использовались в нуждах военных предприятий. В Минобороны отметили, что операция прошла в ответ на попытки ВСУ нанести ущерб российской энергетике.

Для ответного удара военные задействовали оружие воздушного и морского базирования, а также беспилотники. Целями служащих ВС РФ также стали склады с боеприпасами, поставленными западными странами. По данным Минобороны, все запланированные объекты были успешно поражены.

В ночь с 21 на 22 июня средства ПВО уничтожили пять БПЛА над территорией России, сообщили в пресс-службе МО. В ведомстве уточнили, что два беспилотника были уничтожены над Брянской областью, столько же — над Смоленской и один — над акваторией Азовского моря.