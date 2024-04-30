Средства ПВО отразили еще одну атаку на Белгородскую область МО РФ: в Белгородской области сбили еще один украинский беспилотник

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Вооруженные силы Украины совершили попытку атаки на объекты в Белгородской области около 20:00 по московскому времени, использовав один беспилотник самолетного типа, сообщили в пресс-службе Министерства обороны России. По данным ведомства, дрон сбили дежурные средства противовоздушной обороны.

Около 20:00 мск пресечена очередная попытка киевского режима совершить террористическую атаку c применением БПЛА самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации. Дежурными средствами ПВО украинский беспилотный летательный аппарат уничтожен над территорией Белгородской области, — говорится в публикации.

До этого Минобороны России заявило об ударе трех украинских беспилотников по объектам на территории страны. Средствами противовоздушной обороны два аппарата были сбиты над Курской областью и еще один — над Белгородской областью.

Также ранее глава Белгородской области Вячеслав Гладков раскритиковал чиновников за неухоженные памятники. По словам вице-губернатора Ольги Медведевой, проверка состояния мемориалов в честь погибших во Второй мировой войне выявила 37 монументов в ненадлежащем виде. Гладков назвал такую пренебрежительность недопустимой и напомнил, что сейчас идет «идеологическая война».