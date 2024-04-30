Сразу три воздушных объекта атаковали два российских региона МО РФ: средства ПВО сбили три беспилотника над Курской и Белгородской областями

Фото: МО Украины

Вооруженные силы Украины атаковали объекты на территории Курской и Белгородской областей в период с 15:30 по 16:30 по московскому времени, сообщили в пресс-службе Минобороны России. По данным ведомства, противник использовал беспилотные летательные аппараты самолетного типа. Два из них были сбиты средствами противовоздушной обороны над Курской и еще один — над Белгородской областью.

С 15:30 до 16:30 мск пресечена очередная попытка киевского режима совершить террористическую атаку c применением БПЛА самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации. Дежурными средствами ПВО два украинских беспилотных летательных аппарата уничтожены над территорией Курской области и один — над территорией Белгородской области, — говорится в публикации.

Ранее Минобороны России сообщило об ударе украинских войск американскими ракетами ATACMS. Средствами противовоздушной обороны были сбиты шесть таких снарядов. Помимо этого, были сбиты 10 беспилотных летательных аппаратов противника и две французские управляемые авиационные бомбы Hammer.

Также ранее глава Курской области Роман Старовойт сообщил о повторном обстреле села Козино в Рыльском районе. В результате атаки скончалась местная жительница.