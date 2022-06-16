Спрос на российское программной обеспечение вырос на 300%

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Спрос на отечественное программное обеспечение вырос на 300%, заявил РИА Новости на ПМЭФ вице-премьер России Дмитрий Чернышенко. По его словам, спрос подскочил в феврале.

Мы видим 300-процентный рост спроса по отдельным категориям программного обеспечения по отношению к прошлому году. Понятно, что все [компании] бросились покупать офисные приложения, операционные системы, системы управления базами данных, — сказал Чернышенко.

Он добавил, что отечественный реестр ПО насчитывает более 13 тысяч продуктов от четырех тысяч поставщиков. Вице-премьер выразил надежду на то, что получившие аккредитацию компании представят на российском и внешнем рынке конкурентные приложения для замещения освободившейся нише.

В 2021 году российское ПО начали предустаналивать на все продаваемые в стране гаджеты. Мера коснулась всех смартфонов, стационарных компьютеров, ноутбуков и умных телевизоров, произведённых после 1 января 2021 года.