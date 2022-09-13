Спортклубы для инвалидов могут получить статус социального бизнеса Депутат Демин: бизнесу в сфере адаптивной физкультуры могут дать статус социального

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Спортзалам, в которых занимаются инвалиды, могут предоставить такую же господдержку, как и иному социальному бизнесу, сообщил «Парламентской газете» председатель комитета Госдумы по предпринимательству Александр Демин. Соответствующий законопроект уже готовится к внесению в Госдуму. Этот социальный статус не даст обязательных льгот, но откроет доступ к различным программам и субсидиям, которые уже работают в стране.

Сегодня тема социального предпринимательства и, в частности, социально ориентированных субъектов малого и среднего предпринимательства обделена вниманием. Поэтому очень важно поддержать именно этот сегмент, — рассказал депутат.

Согласно закону «О развитии малого и среднего предпринимательства», бизнес, оказывающий различные услуги социальной направленности, имеет право на государственную поддержку. Так вышло, что на текущий момент предприниматели, которые оказывают физкультурно-спортивные услуги инвалидам и лицам с ограниченными возможностями здоровья, такой статус не получают. Разрабатываемый законопроект позволит и такому бизнесу претендовать на звание социального, что само по себе не дает льгот, но позволяет предпринимателям получить доступ к ряду программ по поддержке социального бизнеса.

В 2021 году, согласно нацпроекту «Малое и среднее предпринимательство и поддержка предпринимательской инициативы», Минэкономразвития запустило программу грантов для такого бизнеса. Предприятия могут получить от государства помощь в размере от 100 до 500 тысяч рублей, которые можно потратить на запуск и развитие социальных проектов. При этом платить налоги или гасить кредиты этими деньгами нельзя.

Премьер-министр России Михаил Мишустин ранее подписал постановление, которое позволит малым и средним предприятиям получать льготные кредиты под 4,5% и 3% соответственно. Займы будут предоставляться на перестройку и развитие производства. В кабмине подчеркнули, что предварительный срок действия льготной программы кредитования составит три года.