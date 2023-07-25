«Спокойный сон кончился»: депутат ГД о проверках блогеров Депутат ГД Матвейчев предупредил уклоняющихся от налогов блогеров о дальнейших проверках

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Блогеров, уклоняющихся от уплаты налогов, продолжат проверять, «спокойный сон для них кончился», предупредил заместитель председателя комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связям Олег Матвейчев. Комментируя ситуацию Lenta.ru, депутат уточнил, что тем, кто занят в этой сфере, следует легализовать свою деятельность.

Все, кто работает безответственно, без регистраций, не платит налогов, — все эти люди рано или поздно станут клиентами правоохранительных органов неожиданно для себя. Поэтому спокойный сон для них кончился. Единственный путь — легализация своей деятельности, — пояснил парламентарий.

По словам Матвейчева, блогеры составляют большую часть черной экономики и часто осуществляют свою деятельности незаконно. Он отметил, что дело заключается не в политике, а связано с борьбой государства с неуплатой налога. В связи с этим блогерам не следует рассчитывать, что они смогут «отсидеться», так как проверки будут продолжаться.

Председатель СК РФ Александр Бастрыкин ранее допустил, что в России с претензиями из-за неуплаты налогов столкнутся некоторые блогеры, если не извлекут уроков из примеров коллег. По его словам, экономические преступления являются серьезной проблемой.