«Сплошная беда»: сенатор о шансах Зеленского одержать три победы на Западе Сенатор Цеков назвал «бедой для Украины» слова Зеленского о трех победах

Фото: Ukraine Presidency/Ukrainian Pre/Global Look Press

Владимир Зеленский

Заявления президента Украины Владимира Зеленского о трех победах, которые должна одержать страна, указывают на непонимание ситуации и народа, заявил в беседе с NEWS.ru сенатор от Крыма, член международного комитета Совета Федерации Сергей Цеков. Так он оценил задачи Зеленского получать больше денег от Запада и вступить в ЕС.

Я думаю, США и ЕС будут продолжать помогать Украине, но не в таких объемах. Они понимают бесперспективность этой помощи. Зеленский считает себя великим президентом, связано это [получение помощи] и с его материальными интересами, групповыми интересами. Но украинский народ — неглупые люди. Они понимают, что вся выделенная помощь пойдет Зеленскому и его окружению. Они должны будут воевать, гибнуть, возникнут вопросы, а за что и почему. Даже если гипотетически представить, что у Зеленского получится получить материальную помощь, Украина придет к полному упадку. Сам он может стать еще более богатым человеком, но Украина придет к полному упадку, — сказал собеседник.

Цеков отметил, что Европа сама страдает от помощи Украине, а США — нет. Им этот конфликт выгоден, считает сенатор. По его словам, Вашингтон найдет какие-то деньги, чтобы конфликт был вялотекущим и продолжался. В итоге, предположил политик, Зеленского «снесет» украинское сообщество.

Что касается членства Украины в ЕС, как разговор про морковку, которую повесили. Даже если они будут в Евросоюзе, какое большое счастье у них наступит на Украине? Это мнимое счастье, Евросоюз живет за счет того, что грабит другие народы, у ЕС все больше появляется проблем. Содержать Украину в Евросоюзе желания особо нет. Все заявления, действия Зеленского не от большого, глубокого ума. Он абсолютно не понимает ни природу украинского государства, ни природу международного сообщества, не понимает его будущего. В общем сплошная беда для Украины, — резюмировал Цеков.

Ранее Зеленский заявил, что Украине нужно склонить Конгресс США к продолжению финансовой помощи. В качестве второй задачи Зеленский назвал выделение помощи Украине со стороны ЕС в размере €50 млрд. «Третьей историей» глава государства обозначил «открытый диалог» о членстве его страны в Евросоюзе.