Песков объяснил сообщения о подозрении Иванова в госизмене Песков призвал ориентироваться на официальные данные по аресту замглавы МО

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Дмитрий Песков

Информацию о деле заместителя министра обороны России Тимура Иванова нужно узнавать из официальных источников, сказал журналистам представитель Кремля Дмитрий Песков. Он отметил, что сейчас вокруг данной ситуации много «перетолков» и спекуляций, передает ТАСС.

Сейчас очень много разных «перетолков» вокруг этого всего. Здесь, конечно же, нужно ориентироваться на официальную информацию. Тем более, идет следствие. И все эти рассуждения — не что иное как спекуляции вокруг этого дела. Нужно ориентироваться на информацию от следственных органов. И, конечно, в конечном итоге — решение суда, — уточнил Песков.

Пресс-секретарь президента РФ также отметил, что не знаком с данными о подозрении Иванова в государственной измене. Такую информацию ранее распространил ряд СМИ.

Замминистра обороны России в суде не признал вину в получении особо крупной взятки. Суд постановил взять его под стражу на два месяца. Сумма полученного чиновником незаконного вознаграждения, а также размер вменяемого ему следствием ущерба еще не названы.

Как стало известно, Иванов курировал вопросы строительства и капитального ремонта объектов Минобороны. Его подозревают в получении взятки при проведении подрядных и субподрядных работ для нужд ведомства.