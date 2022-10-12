Спецслужбы в Херсоне обнаружили тайник с оружием и формой образца НАТО

Фото: Ingo Wagner/dpa/globallookpress.com

Тайник с оружием и военной формой НАТО обнаружен в Херсоне у бежавшего на Украину сотрудника СБУ, сообщил представитель экстренных служб Херсонской области. По его словам, которые приводит РИА Новости, узнать об этом удалось благодаря жителям города, сообщившим о нем правоохранительным органам через чат-боты в Telegram. Правоохранительные органы выясняют, с какой целью планировалось использовать оружие.

В схроне у сотрудника СБУ <...> хранились три автомата, американский автомат М4А1, оптические прицелы, два ружья и обрез, патроны к ним. Также обнаружено военное обмундирование натовского образца и флаг США, — рассказал представитель экстренных служб.

Ранее Росгвардия задержала в Херсонской и Запорожской областях более 130 человек, связанных с деятельностью националистических организаций, СБУ и ВСУ. Силовики также обнаружили 10 тайников с вооружением и боеприпасами, изъяв противотанковую управляемую ракету NLAW иностранного производства, 82-мм миномет, два 14,5-мм крупнокалиберных пулемета Владимирова, а также 33 гранатомета и более семидесяти выстрелов к ним, один снаряд РСЗО, 13 ракет к ракетным комплексам «Метис» и «Фагот», свыше 130 единиц огнестрельного оружия, 55 ручных гранат различных модификаций, пять коктейлей Молотова, более 16 тысяч боеприпасов различного калибра к стрелковому оружию. Кроме того, в тайниках с вооружением и боеприпасами обнаружили 4,5 килограмма наркотических веществ.