Россия не получила от США конкретики о подготовке теракта в Москве Спецслужбы: информация США о подготовке теракта в Москве была без конкретики

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Спецслужбы РФ получили от США информацию о подготовке теракта, сообщил РИА Новости источник в российских спецслужбах. Отмечается, что эта информация была общей, без конкретизации.

Такая информация действительно поступала. Она содержала общий характер, без какой-либо конкретизации, — подтвердил собеседник агентства.

Вечером 22 марта от трех до пяти неизвестных в камуфляже устроили стрельбу в «Крокус Сити Холле». По последним данным, минимум 115 человек погибли в результате стрельбы, еще более 100 посетителей ранены. Также в здании концертного холла произошел новый взрыв. Кровля здания частично обрушилась. По словам очевидцев, огнем была охвачена треть строения.

Вечером 7 марта американское посольство в Москве выпустило предупреждение для граждан США в России. Дипломаты тогда уточнили, что «у экстремистов есть планы атаковать большие собрания в Москве, включая концерты», поэтому гражданам США следует избегать скопления людей.

Тогда главред RT Маргарита Симоньян заявила, что, если у США или Великобритании есть информация о подготовке терактов 8 марта в Москве, их прямой долг — передать ее российским спецслужбам. Сейчас Белый дом утверждает, что не располагал сведениями о подготовке теракта в столице. Кроме того, он заявил, что Вашингтон не располагает сведениями о возможной причастности Киева к атаке в Москве.