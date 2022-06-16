Спецпредставитель РФ: Москва не намерена воевать с Турцией на севере Сирии Спецпредставитель РФ Лаврентьев: Россия не собирается воевать с Турцией на севере Сирии

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Россия не намерена воевать с Вооруженными силами Турции и союзными Анкаре сирийскими формированиями, заявил в интервью РИА Новости специальный представитель президента РФ по сирийскому урегулированию Александр Лаврентьев. При этом он добавил, что Москва пытается убедить Анкару в том, что проводить операцию на севере Сирии нецелесообразно. Лаврентьев также заверил, что РФ не будет противостоять Турции ввиду того, российская армия не обладает боевыми подразделениями в том сирийском регионе, о котором идет речь.

Россия не собирается воевать с турецкими войсками и сирийской национальной армией, которая находится под крылом у Анкары. У нас там нет боевых подразделений. Наш ответ — попытаться убедить турок в нецелесообразности этого шага. Занять территорию они могут, но какие будут последствия для дальнейшего развития ситуации, предсказать сложно, — сказал Лаврентьев.

1 июня турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган объявил о начале новой военной операции на севере Сирии. Она проводится в целях борьбы с членами Рабочей партии Курдистана (РПК) и «Силами народной самообороны» (СНС), которые признаны Анкарой террористическими.

В ответном заявлении пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков пояснил, что спецоперация Турции против курдов в Сирии не будет способствовать стабильности и безопасности в этой стране. Так он прокомментировал планы Анкары, призвав ее сесть за стол переговоров.