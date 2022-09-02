Greenpeace обвинили в фальсификациях и подкупе журналистов Спецпредставитель президента РФ Иванов обвинил Greenpeace в фальсификациях и подкупе журналистов

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Спецпредставитель президента России по вопросам природоохранной деятельности, экологии и транспорта Сергей Иванов убежден в том, что Всемирный фонд дикой природы (WWF) занимается подкупом журналистов, а Greenpeace фальсифицирует данные, сообщает РИА Новости. Во время форума «Экосистема» на Камчатке он также «весьма скептически» отнесся к российскому филиалу международной экологической организации.

Всемирный фонд охраны природы — он очень широко известен, небедная организация, но она уж очень много средств тратит на самопиар и подкуп журналистов, — высказался Иванов.

Для доказательства своего утверждения политик вспомнил ситуацию вокруг массовой гибели морских животных на Камчатке в 2020 году. С его слов, по итогам научной работы ученые из МГУ имени Михаила Ломоносова пришли к выводу, что животные погибли по естественным причинам, а не вследствие загрязнения воды ракетным топливом с Козельского полигона, расположенного у подножия Козельского вулкана, как утверждали представители Greenpeace.

Что сделал Greenpeace. Взял космический снимок акватории, прилегающей к Камчатке, нарисовал желтое пятно на этом снимке и показал: смотрите, что делают русские — они гептилом своим, вонючим ракетными топливом отравляют океаны. Когда им, извините, в морду сунули этот снимок и сказали: вы фальсифицируете все на свете, они ответили — ну, извините, ничего страшного, — заявил Иванов.

Массовая гибель морских животных на Камчатке произошла в сентябре — октябре 2020 года. После шторма местные жители обнаружили на берегу тысячи трупов морских животных: крабов, мидий, морских ежей и осьминогов. Причиной, предположительно, стало попадание в воду ядовитых веществ.

Длина полосы загрязнения составила примерно 40 километров по прямой, а ширина — от 30 до 100 метров от берега.