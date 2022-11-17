Спецпредставитель МИД России посетит Баку В МИД РФ рассказали о предстоящем визите спецпредставителя по армяно-азербайджанским отношениям в Баку

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Спецпредставитель МИД РФ по вопросам содействия нормализации армяно-азербайджанских отношений Игорь Ховаев побывал в Ереване, где провел встречи с армянским руководством по вопросу реализации договоренностей, достигнутых на трехсторонних переговорах, сообщил заместитель директора Департамента информации и печати МИД России Иван Нечаев на еженедельном брифинге, отвечая на вопрос NEWS.ru. По его словам, на очереди — поездка спецпредставителя в Баку.

Плановая поезда Ховаева позволила провести дискуссии с армянскими партерами по вопросу реализации договоренностей, достигнутых на трехсторонних переговорах, состоявшихся 31 октября. На очереди — поездка в Баку, — сообщил Нечаев.

В конце октября по итогам саммита в Сочи был подписан трехсторонний документ, принятый президенами России и Азербайджана Владимиром Путиным, Ильхамом Алиевым и премьером Армении Николом Пашиняном. В нем подчеркивалась важность активной подготовки к заключению мирного договора между Баку и Ереваном. Стороны отметили ключевой вклад в решение проблемы российских миротворцев и востребованность их усилий по стабилизации обстановки в регионе.

11 ноября Пашинян обвинил президента Азербайджана Ильхама Алиева в нарушении трехстороннего договора с Россией, который ранее был подписан в Сочи. Он заявил, что азербайджанский лидер обещал не применять силу, однако договоренностей не сдержал. При этом Пашинян подчеркнул, что Баку обвиняет Ереван в том же самом.

8 ноября Алиев во время выступления в Шуше на мероприятии, посвященном Дню победы, сказал, что Ереван не полностью выполняет заявления от 10 ноября 2020 года, периодически совершая провокации против Баку. Он призвал Армению вывести вооруженные силы из Карабаха.