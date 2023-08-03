Спецназ Росгвардии задержал пособницу ВСУ в ЛНР

Фото: Росгвардия

Спецназ Росгвардии совместно с оперативным службами контрразведки арестовал пособницу Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Луганской Народной Республике, сообщила NEWS.ru пресс-служба ведомства. По его данным, женщина под давлением Службы безопасности Украины согласилась передавать ВСУ данные о перемещении и расположении войск России.

Благодаря своевременным оперативно-розыскным мероприятиям спецназа Росгвардии и сотрудников военной контрразведки женщину задержали. Ей объявили предостережение о недопустимости действий, создающих условия для совершения шпионской деятельности. Раскаявшись в содеянном, она отказалась от противоправной деятельности, — заявили в Росгвардии.

В ведомстве уточнили, что за прошедшую неделю силовики задержали 12 человек, подозреваемых в пособничестве Украине.

Ранее ФСБ задержала в Тюмени россиянина, который был пособником украинских спецслужб. В ведомстве пояснили, что подозреваемый с помощью заведомо ложных сведений о ВС РФ склонял военнослужащих к переходу на сторону ВСУ после прибытия в зону спецоперации.

До этого в Нальчике был задержан гражданин Украины, подозреваемый в шпионаже. Он передавал ВСУ из России сведения военного характера. По инкриминируемой статье о шпионаже мужчине грозит от 10 до 20 лет лишения свободы.