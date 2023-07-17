Спецназ МВД «Гром» перевели в подчинение Росгвардии Хинштейн: спецподразделения «Гром» переходят в состав Росгвардии

Фото: ОСН «Гром» МВД РФ

Спецподразделения «Гром» из состава МВД переходят в структуру Росгвардии, написал в своем Тelegram-канале депутат Государственной Думы России Александр Хинштейн. Все сотрудники по желанию переводятся на службу в Росгвардию.

Спецподразделения «Гром» переходят из состава МВД в структуру Росгвардии. Сегодня до этих и других заинтересованных ведомств — доведено решение, принятое Президентом (России Владимиром Путиным). Оно подчеркивает ключевую роль Росгвардии в защите внутренней безопасности страны и ставит точку в споре о «вторичности» ведомства, — написал Хинштейн.

Ранее глава Чечни Рамзан Кадыров похвалил бойцов спецподразделения «Ахмат», которые 24 июня были отправлены в Ростов-на-Дону. По его мнению, любая самодеятельность в российском городе могла привести к большому количеству смертей.

Глава Чечни ранее отметил, что более шести тысяч чеченских бойцов из 42-й дивизии действуют в Запорожской области. По его словам, в состав дивизии входят полки «АХМАТ-Россия», «АХМАТ-Чечня», «Север-АХМАТ», батальоны «Запад-АХМАТ», «Восток-АХМАТ» и «Юг-АХМАТ», состоящие из чеченских бойцов.