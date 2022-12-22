Специалисты из России отравились дымом при проверке грузов зерновой сделки МИД: российские специалисты отравились дымом в трюме при проверке грузов зерновой сделки

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МИД России заявил, что российские специалисты, которые проверяют грузы зерновой сделки в Совместном координационном центре (СКЦ) в Стамбуле, отравились дымом в трюмах судна, перевозившего зерно. Пострадали три человека, сообщается на сайте ведомства.

Некоторые суда не проходят сразу необходимую проверку, в том числе из-за неправильно оформленной документации на перевозку грузов и высокого уровня фумигации в трюмах (три наших специалиста уже отравились дымом для обработки зерна), — подчеркнули в российском МИД.

В ведомстве уточнили, что представители стран действуют в соответствии с процедурой и регламентом. Это касается и количества групп для досмотра. Каждый день на осмотр судов выходят по три группы из двух инспекторов от каждой из сторон, участвующих в соглашении, добавили в МИД.

Ранее замглавы МИД Сергей Вершинин заявил, что Москва готова признать необходимость продления зерновой сделки в будущем при внесении определенных корректив. Он также призвал Запад прекратить лицемерие в вопросе зерновой сделки. Вершинин подчеркнул, что большая часть продовольствия и зерна с Украины продолжает идти в развитые страны.