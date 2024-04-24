«Калашников» представил Минобороны новый разведывательный БПЛА Концерн «Калашников» представил новый БПЛА для Минобороны РФ «Каракурт»

Фото: kalashnikovgroup.ru

Мини-дрон «Каракурт»

Концерн «Калашников» представил Министерству обороны России новый разведывательный мини-дрон «Каракурт». Беспилотный летательный аппарат можно запускать из ограниченного пространства, уточнили в пресс-службе концерна. Это стало возможным благодаря высокой маневренности устройства.

В сообщении говорится, что «Калашников» продемонстрировал новые перспективные беспилотники в рамках тематического показа на одной из площадок ведомства. Помимо «Каракурта», собравшимся показали БПЛА «СКАТ 350М» и систему подъема аппаратуры «Квазимачта».

«Каракурт» является мини-разведывательным БПЛА с возможностью ведения видовой воздушной разведки в реальном времени. Особенность дрона-разведчика — маневренность запуска в условиях ограниченного пространства из компактного транспортно-пускового контейнера, — пояснили в пресс-службе.

Военные подтвердили востребованность тактико-технических характеристик новых беспилотников. По словам специалистов, изделия разработаны с учетом приоритетных направлений развития оборонного комплекса России. Кроме того, они могут помочь в выполнении задач, поставленных командованием в рамках специальной военной операции на Украине.

Малым и средним предприятиям России, которые выпускают БПЛА, ранее дали возможность воспользоваться программой льготного лизинга. Депутат Госдумы Алексей Говырин рассказал NEWS.ru, что на реализацию соответствующих мер государственной поддержки выделены 3,1 миллиарда рублей в 2024 году.