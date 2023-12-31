Спецборт МЧС доставит в Москву пострадавших от ВСУ белгородцев Спецборт МЧС доставит в Москву 25 пострадавших при обстреле ВСУ белгородцев

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Спецборт российского МЧС доставит в Москву 25 пострадавших при обстреле Белгорода Вооруженными силами Украины, сообщает ведомственная пресс-служба. Там уточнили, что среди пострадавших шестеро детей. Спецборт оснащен современным оборудованием и специальными медицинскими модулями, аппаратами ИВЛ и кардиомониторами.

Спецборт МЧС России доставит из Белгорода в Москву 25 пострадавших. <...> Врачи отряда «Центроспас» МЧС России, психологи Центра экстренной психологической помощи МЧС России и специалисты Минздрава России сопровождают и оказывают пострадавшим помощь во время полета, — говорится в сообщении.

30 декабря ВСУ нанесли массированный удар по центру Белгорода. В результате погибли 24 человека, более 100 получили ранения различной степени тяжести. По данным Минобороны РФ, Киев использовал ракеты «Ольха» в кассетном снаряжении и реактивные снаряды РСЗО Vampire чешского производства. Следственный комитет России возбудил уголовное дело по статьям об убийстве, покушении на убийство и умышленном уничтожении или повреждении имущества.

В связи с трагедией массовые праздничные мероприятия отменили в ряде российских регионов. Такое решение озвучил мэр Благовещенска Олег Имамеев. Глава Магадана Юрий Гришан также сообщил, что в городе не будет салютов, и призвал сограждан отказаться от запуска фейерверков в частном порядке. Праздничные мероприятия массового характера также отменили в нескольких районах Воронежской области.