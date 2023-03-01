СПЧ вмешается в историю с арестом мужчины из-за рисунка дочери

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Совет по правам человека потребует от прокуратуры разобраться с историей ареста отца школьницы из-за «дискредитации армии» за антивоенный рисунок, заявила RTVI член СПЧ Ева Меркачева. При этом она отметила, что быстрой реакции не ждет, поскольку подобные вопросы решаются долго.

Я сейчас готовлю запрос в прокуратуру, надеюсь, мне ответят, но не факт, что это произойдет прямо сегодня, обычно они достаточно медленно реагируют, — сказала Меркачева.

Она добавила, что история выглядит «дикой», поскольку отец является практически единственным родителем ребенка, а мама находится «непонятно где». В такой ситуации, считает правозащитница, полиция не должна была задерживать мужчину и оставлять девочку одну.

О том, что жителя Тулы по имени Алексей задержали за повторную дискредитацию ВС РФ, рассказала местный волонтер Елена Агафонова. Проблемы у мужчины возникли из-за рисунка его дочери, на котором российская сторона, по мнению правоохранителей, предстает в виде агрессора.

До этого на Алексея уже составляли протокол о дискредитации ВС РФ. Тогда причиной стал комментарий в соцсетях. На тот момент россиянин с дочкой Машей жил в городе Ефремов. После обысков и допросов им пришлось переехать. По словам Агафоновой, полицейские задержали мужчину, когда тот шел на работу, привезли домой, где находилась дочь, показали, что забирают его, вызвали комиссию по делам несовершеннолетних и вышли ждать ее в общий коридор, оставив ребенка одного. После этого Алексея увезли в Следственный комитет Ефремова.

Как рассказала Агафонова, все это произошло после того, как учительница увидела рисунки девочки. Педагог сначала вызвала полицию, а через день в школу для беседы даже приходили сотрудники ФСБ. Алексея с Машей увозили в отделение в сопровождении представителей органов опеки.