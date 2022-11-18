Глава Совета по правам человека при президенте РФ Валерий Фадеев пообещал отправить в международные организации видео, на котором запечатлен предположительный расстрел солдат ВС РФ в Макеевке со стороны военных ВСУ. Председатель СПЧ назвал действия украинской армии нарушением всевозможных конвенций об обращении с пленными солдатами.

Это демонстративное вызывающее преступление. Нарушение всех возможных конвенций, запрещающих жестокое обращение с военнопленными, норм международного права и просто морали. Будем требовать реакции международной общественности и расследования и у меня уже не столь пессимистичный взгляд на это, — заявил Фадеев.