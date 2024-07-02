«Спасибо советской власти»: депутатов обеспокоил сатанизм «Коммерсант»: в Госдуме призвали запретить сатанизм во всех проявлениях

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В Госдуме призвали запретить сатанизм во всем его многообразии, пишет «Коммерсант». Вопрос подняли на совещании, посвященном противодействию «распространению сатанизма и других деструктивных явлений в медиакультурном пространстве России». Кроме того, виновной в появлении этого явления названа советская власть.

Открыто сатанисты у нас стали проявляться после победы большевиков. Так что спасибо советской власти за то, что у нас появились сатанисты, — заявил руководитель лаборатории деструктологии МГЛУ имени Мориса Тореза Роман Силантьев.

Глава думского комитета по развитию гражданского общества, вопросам общественных и религиозных объединений Ольга Тимофеева призвала дать бой «фашистам, сатанистам и нацистам, которые опираются на силы зла». В числе явлений, связанных с сатанизмом, депутаты назвали «школьную стрельбу», «группы смерти», ЛГБТ (движение признано в РФ экстремистским, деятельность запрещена), чайлдфри. Также, по мнению парламентариев, «от лукавого» ведет свое происхождение «экоэкстремизм или экотерроризм», более того, «сатанизм мимикрирует» под молодежные субкультуры, такие как квадробинг и фурри.

Психотерапевт Алексей Казанцев ранее не нашел опасности в новой молодежной субкультуре фурри. Он добавил, что это движение является очередным увлечением для молодого поколения.