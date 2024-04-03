Спам-звонки могут обойтись инициаторам в миллион рублей Совфед одобрил закон о штрафах до миллиона рублей за спам-звонки

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Совет Федерации одобрил на пленарном заседании закон о штрафах до одного миллиона рублей за спам-звонки от роботов и автоинформаторов. Кроме того, документ ужесточает наказание для микрофинансовых организаций, которые размещают неполную информацию об условиях займа, передает ТАСС.

Так, статья 14.3 Кодекса РФ об административных правонарушениях дополняется новой частью. Она предусматривает ответственность за ряд нарушений в области рекламы. Действующее законодательство разрешает распространение рекламных сообщений только с предварительного согласия абонента или адресата. Также не допускается использование сетей связи для оповещений о рекламе с помощью автоматического дозванивания или автоматической рассылки.

Нарушение требований повлечет за собой штраф для граждан от 10 тысяч до 20 тысяч рублей, для должностных лиц — от 20 тысяч до 100 тысяч рублей, а для юридических — от 300 тысяч до 1 млн рублей.

В то же время наказание для микрофинансовых организаций за предоставление неполных данных об условиях займа теперь предусматривает штрафные санкции в размере от 40 тысяч до 100 тысяч рублей для должностных лиц, а для юрлиц — от 600 тысяч до 1,6 млн рублей. Действующая редакция закона предполагает штрафы до 50 тысяч рублей и до 800 тысяч рублей соответственно.

Ранее россиян предупредили о новой схеме телефонного мошенничества. Злоумышленники прибегли к «гибридному» сценарию обмана с участием псевдосотрудников операторов связи. Она заключается в том, что аферисты раскрывают себя сами, однако при последующих звонках от сообщников им удается обмануть жертв.