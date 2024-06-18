СП назвала сумму выявленных при проверке исполнения бюджета нарушений СП: проверка исполнения бюджета за 2023 год выявила нарушения на 868 млрд рублей

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Специалисты Счетной палаты России в рамках проверки исполнения федерального бюджета за 2023 год обнаружили нарушения на сумму 868 млрд рублей, заявил в ходе своего выступления в Государственной думе председатель ведомства Борис Ковальчук. По его словам, большую часть из них удалось устранить в ходе контрольных мероприятий, передает ТАСС.

Счетная палата признала отчет достоверным во всех существенных отношениях. Вместе с тем мы отмечаем, что были выявлены нарушения в рамках проверки, которые составили сумму 868 млрд рублей. Из них объемы нарушений, связанных с ошибками в бухучете и отчетности составили 834 млрд рублей, — сказал Ковальчук.

Он также добавил, что сумма устраненных нарушений в отчетности составила 798 млрд рублей. По его словам, больше всего нарушений из открытой части бюджета появились из-за неправильного отражения фактов хозяйственной жизни.

Ранее сообщалось, что комитет Государственной думы по бюджету и налогам рекомендовал принять в первом чтении поправки в бюджет РФ на период с 2024 по 2026 годы. В частности, они предусматривают увеличение дефицита федерального бюджета на 524,7 млрд рублей, до 2,12 трлн рублей.

До этого СМИ сообщали, что арендаторы инвестируют более 65 млрд рублей в угольные шахты Донецкой и Луганской народных республик. С начала 2024 года местные власти передали 15 угольных шахт в аренду российским компаниям, в ближайшие месяцы передадут еще три объекта в ДНР.