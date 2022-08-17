«Сознание граждан дороже»: в Госдуме осудили идею разблокировать Instagram Депутат ГД Матвейчев: власти РФ не одобрят разблокировку Instagram

Фото: Rafael Henrique/Keystone Press Agency/Global Look Press

Власти России не одобрят разблокировку Instagram (деятельность соцсети в РФ запрещена), так как это приложение является орудием в информационной войне против россиян, заявил зампредседателя комитета Госдумы по информационной политике Олег Матвейчев. Он убежден, что сознание граждан гораздо дороже, чем доходы бизнеса, пишет Lenta.ru.

Сознание наших граждан стоит бесконечно дороже, чем какие-то доходы какого-то бизнеса. Проблема бизнесменов во власти состоит в том, что они готовы все продать: и суверенитет, и сознание наших граждан. Для них деньги — высшая ценность, а патриотизм, суверенитет и так далее для них ценности никакой не представляют. Власти, поскольку они более ответственные, на это не пойдут, — прокомментировал инициативу парламентарий.

Накануне стало известно, что глава комитета Госдумы по малому и среднему предпринимательству Александр Демин заявил о намерении просить генерального прокурора России Игоря Краснова рассмотреть возможность разблокировки Instagram. По его словам, представители малого бизнеса лишились доступной возможности продвигать свой продукт. Он считает достаточным основанием для разблокировки тот факт, что посты, связанные с антироссийской пропагандой и призывами к насилию, модерируются и удаляются из соцсети.