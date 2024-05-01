«Созидательное и конструктивное»: Косачев о выступлении Алиева на форуме Косачев назвал очень созидательным выступление Алиева на Всемирном форуме

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Константин Косачев

Выступление президента Азербайджана Ильхама Алиева на открытии VI Всемирного форума межкультурного диалога «Диалог ради мира и глобальной безопасности» оказалось очень созидательным и конструктивным, отметил вице-спикер Совфеда Константин Косачев в беседе с корреспондентом NEWS.ru. По его словам, сказанное главой республики очень созвучно с российской повесткой. Речь идет о недопустимости современного неоколониализма, который пытаются возродить европейские державы, указал сенатор.

Выступление президента показалось очень созидательным и очень конструктивным. Там было сказано очень много важного, но для меня наиболее созвучным с тем, что продвигает Россия, был раздел его речи, посвященный недопустимости практик современного неоколониализма. Он предельно четко зафиксировал, что возродить колониальные практики пытается группа ведущих европейских стран, — указал Косачев.

Говоря о том, как опыт России может помочь Азербайджану и всему миру, сенатор добавил, что РФ научилась не только сосуществовать с различными культурами, но и взаимообогащать их. По его словам, кроме прочего, Москва ни от кого не требует больше того, чем делает самая. РФ представляет собой прогрессивную модель многонационального государства, добавил сенатор.

Не устаю напоминать, что конституция РФ начинается со слов: «Мы многонациональный народ». Вот в американской конституции первые пять слов: «Мы народ Соединенных Штатов Америки». Там плавильный котел, нет ничего о том, что живут разные народы, есть разные языки, — добавил Косачев.

В ходе выступления Алиев также рассказал, что в мирном процессе между Азербайджаном и Арменией наблюдается положительная тенденция. Он отметил, что переговоры ведутся на основе документа, подготовленного Баку,