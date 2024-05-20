Сожительниц погибших участников СВО готовы признать супругами Правительство поддержало проект о признании сожителей погибших на СВО супругами

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Правительство РФ поддержало законопроект о признании супругами граждан, если один из них погиб или пропал в зоне спецоперации, но их брак не был официально зарегистрирован, пишет ТАСС со ссылкой на распоряжение. Кабмин призвал доработать инициативу, включив условие, что до гибели пара не расходилась и действительно состояла в отношениях. Также важно, чтобы никто из них не был в зарегистрированном браке с другими людьми.

Правительство Российской Федерации поддерживает законопроект при условии его доработки ко второму чтению с учетом замечаний, изложенных в приложении, — отметили в кабмине.

Согласно проекту, суд может признать пару супругами, если мужчина и женщина вели совместное хозяйство и проживали вместе не меньше трех лет. Еще одним условием может быть наличие совместного ребенка. Отмечается, что закон будет распространяться на жен тех участников СВО, кто погиб или пропал без вести до его принятия.

Ранее президент России Владимир Путин подписал закон о запрете увольнения вдов участников специальной военной операции. В документе указано, что ограничение будет действовать в течение года с момента гибели военного. Исключение составят случаи, когда женщина повторно вступила в брак или неоднократно допускала грубые нарушения трудовой дисциплины.