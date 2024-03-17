«Сожгли часть агентуры»: Делягин раскрыл неочевидную пользу от выборов Делягин: бросавшие в урны зеленку уже не пойдут закладывать мины

Выборы президента России помогли выявить людей, подверженных внушению врага, заявил замглавы комитета Госдумы по экономической политике Михаил Делягин. В разговоре с корреспондентом NEWS.ru он сказал, что террористы «сожгли» часть свое агентуры, которая всего лишь вливала зеленку в урны, а ведь могла бы пойти закладывать мины и жечь военкоматы.

Выборы сделали очень важную вещь – они выявили людей, которые подвержены внушению. Так эти люди, может быть, закладывали бы мины, может быть, сжигали релейные шкафы на железной дороге, бросали «коктейли Молотова» в военкоматы. А так террористы «сожгли» часть свое агентуры. Это хорошо, — сказал Делягин.

Следственный комитет РФ возбудил уголовные дела после атак с зеленкой на урны для голосования в городе Борисоглебске в Воронежской области. Были задержаны женщины 58 и 66 лет, в их отношении расследуется дело по ст. 141 УК РФ «Воспрепятствование осуществлению избирательных прав или работе избирательных комиссий».

Как сообщалось аналогичные статьи могут ждать всех участников провокаций на выборах. Для одиночных нарушителей максимальное наказание по данной статье может составлять до 1 года исправительных работ.