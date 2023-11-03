Сотрудники правоохранительных органов выполняют свои функции и задерживают лишь тех мигрантов, которые нарушают закон, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. Таким образом он отреагировал на вопросы об инцидентах с иностранцами и повышенном внимании к проблеме, передает РИА Новости.

Есть правоохранительные органы, они выполняют свои функции. И, собственно, к этому нужно так и относиться. Если осуществляются правонарушения, то они преследуются по закону. Есть огромное количество добропорядочных мигрантов, которые никакие законы не нарушают, — заявил Песков.