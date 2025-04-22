«Создал свой стиль»: Милонов высказался о смерти Церетели Милонов: скульптор Церетели сумел создать свой уникальный стиль

Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru

Виталий Милонов

Художник-монументалист, скульптор президент Российской академии художеств Зураб Церетели смог создать свой уникальный стиль, заявил NEWS.ru депутат Госдумы Виталий Милонов. По его словам, Церетели запомнится как уникальный человек.

Церетели был выдающимся человеком. Мне искренне жаль, хоть и понятно, что возраст уже был такой. Конечно, в любом случае мы потеряли яркого, очень интересного, талантливого, самобытного художника, который создал свой стиль. Знаете, он может кому-то не нравиться, кому-то нравиться, но его нельзя назвать проходным или проходящим, серым, никаким. Он, безусловно, не такой. Поэтому мы его запомним именно уникальным, интересным человеком, — сказал Милонов.

При этом он добавил, что не очень хотел видеть скульптуры Церетели в Санкт-Петербурге. По словам депутата, работы художника больше подходят для Москвы, так как в столице смотрятся органично.

Ранее депутат Госдумы Елена Драпеко назвала Церетели выдающимся скульптором и человеком, оставившим значительный след в искусстве. Парламентарий отметила, что его работы и деятельность объединяли вокруг себя несколько поколений художников. По ее словам, Церетели был не только талантливым мастером, но и активным общественным деятелем.