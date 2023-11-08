«Совковое немножко»: Матвиенко предложила переименовать одно из ведомств Матвиенко предложила осовременить название Роспотребнадзора

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Название Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия (Роспотребнадзор) надо осовременить, заявила председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко. По ее словам, нынешнее название все употребляют сокращено, потому что полное сложно выговорить.

Какое-то совковое немножко уже такое название, несовременное. Давайте его осовременим и сделаем короче, потому что Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека — ну точно не выговорить. Все сокращенно называют, — сказала она.

Ранее председатель Совфеда предложила создать в России «министерство счастья». По ее словам, она мечтает и предлагала создать такое ведомство, через которое будут проходить все решения и законы для изучения на предмет, «а делает ли этот новый закон или новое постановление правительства людей более счастливыми».

Однако эта инициатива нашла отклик не у всех. Председатель комитета Госдумы по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Нина Останина назвала данное предложение «неуместным». Она считает, что инициатива «еще больше отдалит власть от народа» и может вызвать агрессию у многих россиян.