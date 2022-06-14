Совка боится только мусор: Вассерман об отказе от системы образования СССР «Совка боится только мусор»: Вассерман об отказе от советской системы образования

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Анатолий Вассерман

Депутат Госдумы Анатолий Вассерман в разговоре с NEWS.ru прокомментировал инициативу коллег, которые предложили не восстанавливать советскую систему образования, при этом они призвали учесть опыт царской России. Публицист отметил, противостоят советской системе только либералы, считающие, что всё прошлое, связанное с СССР, тянет Россию ко дну. По его словам, «совка боится только мусор».

«Новых людей» можно простить, они лишь недавно люди. Во-вторых, что касается советской системы, на самом деле она появились ещё задолго до советской власти, просто была доведена до совершенства. То, что называется специалитетом, — это и есть та самая система, которую у нас принято называть советской, хотя её основы заложены ещё в середине 19 века, в германских государствах. Ещё Гераклит сказал, что невозможно войти в одну реку дважды, потому что вода в ней будет новой, но это не мешает войти в реку с одного и того же места. Мы можем не возвращаться к советской системе напрямую, — отметил политик.

По его мнению, люди нападают на советскую систему образования по инерции.

Ранее глава Рособрнадзора Анзор Музаев заявил, что в России не будут отказываться от единого государственного экзамена, несмотря на выход из Болонской системы образования. По его мнению, ЕГЭ не является частью Болонской системы, а также выполняет «важнейшие социальные задачи», обеспечивая реализацию права всех школьников поступить в выбранный вуз независимо от региона проживания.

С ним согласен и ректор Московского финансово-юридического университета (МФЮА) Алексей Забелин. Он считает, что в рамках изменения системы образования не планируется отменять ЕГЭ, который доказал свою объективность и эффективность. Он отметил, что ведется серьезная проверка, которая исключает случаи несоответствия знаний студентов баллам, полученным ими на ЕГЭ.