Совфед запретил оказывать госуслуги при помощи иностранных мессенджеров

Фото: Артём Соболев/NEWS.ru

Совет Федерации одобрил закон о запрете передачи персональных данных через иностранные мессенджеры при предоставлении госуслуг. Соответствующее положение содержится в законе о регулировании онлайн-ресурсов с объявлениями, передает ТАСС.

Также запрещается использовать при выполнении государственного или муниципального задания иностранные мессенджеры для передачи платежных документов или предоставления персональных данных россиян и информации о переводах денежных средств.

Запрет, который вступит в силу 1 марта 2023 года, касается компаний с государственным участием и финансовых организаций.

Список мессенджеров, подпадающих под запрет, составит Роскомнадзор. Он должен быть опубликован на официальном сайте ведомства.

Ранее Минцифры России сообщило о массовых попытках краж аккаунтов в мессенджере Telegram. В ведомстве заявили, что мошенники маскируют программы для взлома под видом подаренных Premium-подписок. Пользователей приложения призвали установить в настройках двухфакторную аутентификацию и не открывать подозрительные ссылки.