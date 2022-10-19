Совфед утвердил указ о введении военного положения в четырех регионах

Фото: Совет Федерации

Совет Федерации на пленарном заседании утвердил указ президента РФ Владимира Путина о введении военного положения в четырех приграничных регионах страны. Этот режим будет действовать в Донецкой, Луганской народных республиках, а также в Запорожской и Херсонской областях.

Предлагаю утвердить указ президента Российской Федерации от 19 октября 2022 года № 756 «О введении военного положения на территориях Донецкой Народной Республики, Луганской Народной Республики, Херсонской и Запорожской областей», — сказала председатель СФ Валентина Матвиенко.

Сенаторы приняли решение единогласно. В голосовании участвовали 159 сенаторов. Таким образом, указ президента поддержали 93,5% членов Совета Федерации.

19 октября президент России Владимир Путин объявил о решении ввести военное положение в Херсонской и Запорожской областях, ЛНР и ДНР 19 октября во время заседания Совбеза России. Глава государства отметил, что до вступления этих регионов в состав РФ там уже действовал аналогичный режим. Путин пояснил, что теперь его необходимо оформить в рамках российского законодательства.

Всего различные ограничения коснутся трех десятков субъектов, включая четыре недавно присоединённые. NEWS.ru разъяснил, что это значит и как изменит жизнь россиян.