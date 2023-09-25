Совфед решил не менять главу Конституционного суда России Совфед переизбрал Зорькина главой Конституционного суда России

Фото: Federation Council of Russia/Flickr.com/Global Look Press

Валерий Зорькин

Совет Федерации назначил Валерия Зорькина председателем Конституционного суда России на новый шестилетний срок, сообщает ТАСС. В ходе пленарного заседания сенаторы единогласно проголосовали за кандидатуру Зорькина. На этом посту он находится с 2003 года.

За переназначение Зорькина на должность главы Конституционного суда проголосовали 153 сенатора единогласно. Незадолго до этого его кандидатура была одобрена членами комитета Совфеда по конституционному законодательству и госстроительству.

Зорькин впервые возглавил Конституционного суда РФ в 1991 году, однако после путча 1993 года он ушел с поста, оставшись судьей КС. В 2003 году он вновь вернулся к должности.

Ранее Конституционный суд РФ заявил, что в настоящее время не рассматривает никаких обращений относительно возможного изменения позиции по отмене моратория на смертную казнь в стране. Речь идет об определении Конституционного суда от 19 ноября 2009 года о невозможности назначения и приведения в исполнение высшей меры наказания.

В ноябре 2022 года Зорькин отмечал, что в стране за время введенного в 1996 году запрета на высшую меру наказания «сложился конституционно-правовой режим, в рамках которого граждане РФ получили право не быть приговоренными к смертной казни». Он подчеркивал, что отмена моратория сегодня «могла бы послужить очень плохим сигналом обществу».