Росгвардии разрешили вооружиться военной техникой Совфед одобрил закон о праве Росгвардии иметь на вооружении тяжелую технику

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Совет Федерации в ходе пленарного заседания одобрил закон о праве Росгвардии иметь на вооружении военную, в том числе тяжелую, технику, передает РИА Новости. Изменения были внесены в закон «О войсках национальной гвардии», в котором термин «оружие» был заменен на «вооружение» (совокупность оружия и технических средств его применения).

В тексте пояснительной записки говорится, что термин «боевая техника» (основная часть военной техники, предназначенная для ведения боя) заменен на термин «военная техника» (которая подразумевает различные технические средства, которыми оснащаются войска для боевой и повседневной деятельности — боевую технику, технические средства управления войсками, технические средства боевого, технического и тылового обеспечения).

Сотрудники войск национальной гвардии теперь в рамках закона имеют право применять физическую силу, специальные средства, вооружение, а также военную и специальную технику.

Согласно закону, эту технику сотрудники Росгвардии смогут применять для освобождения заложников, защиты граждан, должностных лиц и военнослужащих, обеспечения безопасности при массовых беспорядках и в чрезвычайных ситуациях, остановки транспортного средства, если водитель отказывается остановиться, а также для пресечения деятельности незаконных вооруженных формирований, подавления сопротивления вооруженных лиц, отказывающихся выполнить законные требования и для пресечения движения беспилотников.

Ранее депутаты Госдумы приняли закон, предусматривающий введение запрета для сотрудников Росгвардии на публикацию фотографий в СМИ и сети «интернет». Ограничение также распространяется на публикацию видеозаписей и иной информации о военнослужащих, сотрудниках и гражданском персонале ведомства, в том числе уволенных.