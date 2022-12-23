Совфед разрешил лицам с двойным гражданством работать в госорганах Совфед разрешил лицам с двойным гражданством работать в госорганах до 30 июня 2024 года

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Совет Федерации одобрил закон, согласно которому лица с двойным гражданством смогут работать до 30 июня 2024 года в государственных и муниципальных органах, передает РИА Новости. Такое разрешение будет действовать в том случае, если иностранное гражданство не было прекращено по не зависящим от них причинам.

Согласно закону, если после 30 июня 2024 года граждане не предоставят документы, подтверждающие прекращение иностранного гражданства, в течение пяти рабочих дней, то они будут подлежать освобождению от занимаемых должностей и увольнению со службы.

13 ноября в Госдуму поступила президентская поправка к законопроекту о гражданстве, принятому в первом чтении. Она предполагает разрешить лишать приобретенного гражданства лиц, совершающих действия, создающие угрозу безопасности РФ. Решение о лишении гражданства может быть принято независимо от времени совершения угрожающих действий. Сам факт произошедшего будет устанавливать ФСБ.

Еще одна поправка президента предполагает лишение приобретенного гражданства России за публичные призывы к действиям против территориальной целостности РФ, дискредитацию ее вооруженных сил и участие в нежелательной иностранной или международной НКО.