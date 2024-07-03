Совфед принял заявление о приостановке участия делегации России в ПА ОБСЕ Совфед принял заявление парламента о приостановке участия делегации РФ в ПА ОБСЕ

Фото: OSCE Parliamentary Assembly

Совет Федерации принял постановление о приостановке участия делегации РФ в Парламентской ассамблее Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе, а также выплаты взносов в бюджет ОБСЕ. Как сообщили в пресс-службе Совфеда, соответствующее решение сенаторы приняли единогласно.

Предвзятые дискриминационные подходы, двойные стандарты и тотальная русофобия, неготовность к предметной дискуссии, в том числе по актуальным вопросам обеспечения равной и неделимой безопасности, свидетельствуют о крайней деградации ПА ОБСЕ как механизма межпарламентского взаимодействия, — сказано в заявлении.

Председатель Совфеда Валентина Матвиенко дала поручение комитету по международным делам незамедлительно направить телеграммы о принятом документе на сессию ПА ОБСЕ. Мероприятие в настоящий момент проходит в Румынии.

Ранее лидер ЛДПР Леонид Слуцкий заявил, что проект заявления о приостановке работы российской делегации в ПА ОБСЕ представлен в Госдуму. По словам спикера нижней палаты парламента Вячеслава Володина, Москва не намерена дальше финансировать «этот шабаш».

Россия готова возобновить свое участие в работе Парламентской ассамблеи ОБСЕ лишь в том случае, если там откажутся от русофобских и дискриминационных подходов к решению проблем безопасности в Европе. Данное требование парламентарии предъявляют не только к руководству ПА ОБСЕ, но и к некоторым странам — членам организации.