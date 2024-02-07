Совфед принял закон о конфискации имущества за фейки об армии

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Совет Федерации единогласно одобрил закон о конфискации имущества за распространение заведомо ложных сведений о Вооруженных силах РФ и призывы к экстремизму. Решение было принято в ходе пленарного заседания, трансляция которого проходила во «ВКонтакте». Изменения будут внесены в Уголовный и Уголовно-процессуальный кодексы РФ.

Данные решения вырабатывались нами на основании запроса общества и понимания общих интересов безопасности, — сказала вице-спикер Госдумы Ирина Яровая в ходе заседания.

Закон расширяет список преступлений, за которые могут изъять имущество, полученное в результате их совершения. Документ вступит в силу через 10 дней после официальной публикации.

Инициатива предусматривает дополнение статьи 104.1 УК РФ «Конфискация имущества» примечанием о преступлениях, которые будут считаться действиями, направленными против безопасности государства. Всего в этот перечень войдет более 30 статей Уголовного кодекса РФ.

Закон также предусматривает возможность лишения государственных наград и почетных званий. При этом он не будет иметь обратной силы, поэтому конфискация имущества не затронет тех, кто уже осужден за фейки про армию, сообщал ранее глава комитета ГД по госстроительству и законодательству Павел Крашенинников.