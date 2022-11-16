Совфед одобрил закон о едином пособии для беременных и семей с детьми

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Совет Федерации одобрил закон об универсальном пособии беременным женщинам, вставшим на учет на ранних сроках беременности, а также семьям с детьми до 17 лет. Как сообщается в официальном Telegram-канале верхней палаты парламента, новая выплата включает все действующие меры поддержки, позволяет семьям получать помощь из бюджета на единых условиях и освобождает от сбора многочисленных справок для получения пособия.

С введением универсального пособия, если у семьи есть право на получение выплат, — нажатие кнопки информационной системы — и это право реализуется. Надеемся, что Минцифры в срок и качественно выполнит свою часть работы, а Минтруд будет отслеживать всё по регионам, чтобы не было никаких сбоев, — заявила спикер Совфеда Валентина Матвиенко.

Законопроект об установлении универсального пособия на выплаты беременным женщинам и на ребенка до достижения им возраста 17 лет был принят в первом чтении 18 октября. Ко второму чтению поступил ряд поправок, включая решение отказаться от термина «универсальное».

Ранее в Госдуме пояснили, что пособие объединит несколько уже существующих: ежемесячные выплаты беременным женщинам, пособие по уходу за ребенком до полутора лет незастрахованным гражданам, выплаты в связи с рождением первого, второго и третьего ребенка до достижения ими трех лет, пособие на ребенка в возрасте от трех до восьми лет и от восьми до 17 лет.

Размер универсального пособия будет составлять 50%, 75% или 100% регионального прожиточного минимума для детей или трудоспособного населения в зависимости от того, кому оно предназначено. Выплачиваться пособия будут за счет средств федерального и региональных бюджетов.