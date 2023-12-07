Совфед подготовит предложения по защите общественников после убийства Кивы

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Комитеты Совета Федерации по обороне и международным делам займутся подготовкой мер, направленных на защиту общественных и политических деятелей от терактов со стороны украинских спецслужб, рассказал вице-спикер Совфеда Константин Косачев. По его словам, которые приводит ТАСС, усилия по защите таких лиц должны быть удвоены.

С моей точки зрения, требуются значительно более системные действия и у нас в России, и на международном уровне для того, чтобы защитить тех людей, которые оказались под прицелом, — заявил Косачев.

Предложения по обеспечению безопасности политиков и общественников будут прорабатываться комитетами вместе с профильными министерствами и ведомствами, отметил Косачев. Члены верхней палаты российского парламента, в том числе председатель Совфеда Валентина Матвиенко, поддержали протокольное поручение.

Предложение Косачева было озвучено на фоне новостей об убийстве бывшего депутата Верховной рады Украины Ильи Кивы. Как сообщалось ранее, расследованием убийства займутся следователи управления Следственного комитета России по особо важным делам. Они уже осмотрели место преступления и обнаружили две пистолетные гильзы, а также один патрон.