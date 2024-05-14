Совфед поддержал недопуск иноагентов к выборам Совет Федерации принял запрет для иноагентов участвовать в выборах любого уровня

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Совет Федерации одобрил предложение, которое предполагает запрет для иностранных агентов участвовать в выборах любого уровня, следует из сообщения на сайте верхней палаты парламента. Уточняется, что дополнения получил закон об основных гарантиях избирательных прав граждан.

Предусматриваются ограничения для лиц, обладающих статусом иностранного агента, на замещение выборных должностей в органах публичной власти. Приобретение статуса иностранного агента становится основанием для досрочного прекращения полномочий лиц, замещающих выборные должности в органах публичной власти, — говорится в сообщении.

Документ представил первый заместитель председателя комитета Совфеда по конституционному законодательству и государственному строительству Владимир Полетаев. Кроме того, принятое положение утверждает, что наличие ошибок в документах отдельного кандидата является основанием для исключения его из списка участников выборов и не препятствует заверению избирательной комиссией соответствующего перечня в остальной части.

6 мая депутаты Госдумы на пленарном заседании проголосовали за поправки, вводящие для лиц со статусом иностранного агента запрет на участие в выборах всех уровней в роли кандидата. Соответствующие изменения парламентарии внесли ко второму чтению законопроекта, направленного на недопуск к участию в выборах граждан, чьи документы поступали в избирком с ошибками.