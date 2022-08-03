Совфед поддержал идею запрета чиновникам на имущество в странах НАТО Сенатор Ковитиди: запрет чиновникам на имущество в странах НАТО отвечает нацбезопасности

Фото: Konstantin Kokoshkin/Global Look Press

Законопроект, запещающий российским чиновникам и депутатам владеть недвижимостью в странах-членах НАТО отвечает интересам национальной безопасности государства. Такое мнение выразила в интервью РИА Новости член Совета Федерации Ольга Ковитиди. Она отметила, что подобный документ является своевременным.

Внесенный в Госдуму законопроект отвечает интересам национальной безопасности России. Документ понятен людям, является своевременным, а также логичным шагом в развитии политики в рамках системной суверенизации государственной власти и управления в России, — заявила Ковитиди.

Ранее стало известно, что в Государственную думу РФ в ближайшее время будет внесён законопроект, который может установить запрет на покупку недвижимости чиновниками и депутатами. Автором инициативы выступил депутат от КПРФ Сергей Обухов. В случае принятия законопроекта запрет будет действовать на покупку недвижимости, которая находится на территории стран НАТО или тех государств, которые собираются вступить в Альянс.

В тексте законопроекта указано, что запрет также коснётся супругов и несовершеннолетних детей российских чиновников и депутатов.