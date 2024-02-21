Сенатор Цеков поддержал денонсацию договора «Два плюс четыре» с Германией

Фото: Пушкарев Альберт/Фотохроника ТАСС

Министр иностранных дел СССР Эдуард Шеварднадзе во главе советской делегации на собрании, посвященном заключению договора об окончательном урегулировании в отношении Германии, который был подписан между США, Великобританией, Францией, ФРГ и ГДР

Договор «Два плюс четыре», заключенный с Германией в 1990 году, необходимо денонсировать, так как Берлин игнорирует ключевые его положения, заявил РИА Новости сенатор от Республики Крым Сергей Цеков. По словам парламентария, он полностью разделяет мнение главы немецкой национально-культурной автономии Крыма Юрия Гемпеля, ранее выдвинувшего такое предложение.

[Германия] однозначно игнорирует положения договора, — заявил он.

Соглашение «Об окончательном урегулировании в отношении Германии» было подписано в 1990 году представителями Германии, Франции, США и СССР в Москве. Он состоит из 10 статей, регулирующих внешнеполитические аспекты объединения Германии в единое государство. В документе указывается, что ФРГ будет придерживаться мирной позиции и откажется от производства, владения и распоряжения ядерным, биологическим и химическим оружием. Гемпель считает, что данное соглашение фактически не реализуется, поэтому оно подлежит денонсации. Цеков согласен с этим мнением.

Гемпель ранее заявил, что немецкая община Крыма сожалеет о том, что положения договора «Два плюс четыре» так и не были реализованы. По его словам, родина его предков так и не обрела «полный суверенитет над своими внутренними делами».