Совфед отклонил закон об оспаривании сделок, нарушающих контрсанкции

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В Совете Федерации РФ отклонили закон, который дает прокурорам право на обращение в суд для признания недействительными сделок, нарушающих контрсанкционные меры России против недружественных стран, пишет РИА Новости. Для подготовки закона создадут спецкомиссию, в которую войдут члены Совфеда и Госдумы.

Документ вносит изменения в Арбитражный и Гражданский процессуальный кодексы РФ, — сказано в сообщении.

Согласно этому, у прокуроров появляется право вступить в дело на любой из стадий процесса с просьбой признать недействительными сделки, совершенные при нарушении антисанкционных требований.

21 июня во время заседания Совета Федерации к сенаторам обратился представитель Генеральной прокуратуры Артур Завалунов. Он предложил отклонить принятый Госдумой закон, отметив, что в тексте документа есть техническая ошибка. Из-за нее можно исключать прокуроров из некоторых судебных процедур.

Ранее в Совете Федерации отметили, что ограничения Литвы на транзит ряда товаров в Калининградскую область фактически являются попыткой установления блокады региона. Клишас подчеркнул, что такие недружественные действия могут послужить основанием для жестких ответных мер со стороны России.