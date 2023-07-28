Совфед ограничил долю иностранцев в новостных агрегаторах Совет Федерации одобрил закон об ограничении доли иностранцев в капитале новостных агрегаторов

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Совет Федерации одобрил закон об ограничении доли иностранного участия в уставном капитале новостных агрегаторов, согласно которому не менее 50% в них должно принадлежать россиянам. Документ принят в ходе заседания, транслируемого в Telegram-канале верхней палаты парламента.

Владельцы агрегаторов должны привести учредительные документы в соответствие с новыми требованиями в течение шести месяцев с момента вступления закона в силу.

Нововведения также предусматривают запрет регистрации на российских сайтах с помощью иностранной электронной почты. Ранее один из авторов поправок, депутат Госдумы Антон Горелкин отметил, что новая норма не будет иметь обратной силы, то есть запрет регистрации с зарубежных имейлов коснется только новых пользователей отечественных ресурсов. Это будет действовать не на всех сайтах, а только на тех, где необходима регистрация. При этом аутентификация через иностранные сервисы, такие как Google и Apple ID, также будет запрещена.

В рамках законопроекта об агрегаторах также была предусмотрена норма об ограничении доступа к сайтам, публикующим инструкции по обходу блокировок. Депутат Горелкин отмечал, что речь идет непосредственно о запрете рекламировать такие методы, а не о полной блокировке VPN-сервисов.