Совфед одобрил законопроект о новой памятной дате Совфед одобрил закон об установлении Дня воссоединения новых регионов с Россией

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Члены Совета Федерации одобрили законопроект, устанавливающий новую памятную дату — День воссоединения новых регионов с Россией, сообщает РИА Новости. Законопроект был внесен на рассмотрение президентом РФ Владимиром Путиным. Изменения предлагается внести в ФЗ «О днях воинской славы и памятных датах России».

День воссоединения новых регионов с Россией предлагается отмечать 30 сентября. Согласно тексту документа, дата вошла в новейшую историю России как день воссоединения с Донецкой и Луганской народными республиками, а также с Херсонской и Запорожской областями. Это событие основано на исторической общности народов, проживающих на территории этих регионов, а также является результатом волеизъявления граждан, отмечается в законопроекте.

Президент России Владимир Путин ранее подписал закон об утверждении 3 сентября нового праздника — Дня победы над милитаристской Японией. Прежде в этот день отмечался День окончания Второй мировой войны. По мнению авторов закона, новая формулировка лучше отражает принцип исторической справедливости. Кроме того подчеркивается, что внесение изменений в закон стало ответом на недружественные действия со стороны Японии, запустившей недружественную кампанию против России в условиях проведения СВО на Украине.