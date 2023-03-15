Совфед одобрил уголовное наказание за дискредитацию добровольцев

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Совфед одобрил закон об уголовной ответственности и административном наказании за публичную дискредитацию добровольцев, содействующих Вооруженным силам России. Так, максимальное наказание за фейки составит 15 лет колонии, за дискредитацию — до 7 лет.

Также за распространение ложной информации ВС РФ можно получить штраф в размере от 700 тысяч до 1,5 миллиона, а за дискредитацию — от 100 тысяч до 300 тысяч рублей.

Наказание будет зависеть от тяжести последствий, а также от того, привлекался ли обвиняемый по данным статьям ранее.

Ранее Тимирязевский районный суд Москвы приговорил автора Telegram-канала «Протестный МГУ», активиста Дмитрия Иванова к восьми годам и трем месяцам колонии общего режима по делу о фейках о ВС РФ. По версии следствия, с марта по апрель 2022 года Иванов публиковал в своем канале дискредитирующую информацию о военных по мотивам политической ненависти.

Генпрокурор РФ Игорь Краснов сообщил, что за 2022 год в суды было передано 78 дел в отношении 67 россиян, привлеченных по уголовной статье о распространении фейков о ВС РФ.