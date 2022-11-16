Совфед одобрил освобождение выплат мобилизованным от НДФЛ

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Совет Федерации одобрил закон, предусматривающий освобождение выплат мобилизованным россиянам от налога на доходы физических лиц (НДФЛ), сообщается в Telegram-канале верхней палаты российского парламента. Документ был принят Госдумой в третьем чтении 10 ноября.

Согласно закону, освобождение от налога и страховых взносов распространяется на безвозмездные выплаты и передачу имущества контрактникам, мобилизованным гражданам и добровольцам, участвующим в спецоперации на Украине, а также членам их семей, если это касается военной службы. Кроме того, налоги не будут взиматься с выплат работникам для возмещения расходов, связанных с командированием в новые регионы для восстановления инфраструктуры.

Освобождаются от НДФЛ и доходы, полученные в связи с прекращением обязательства по договору кредита или займа в случае гибели военнослужащего или получения им инвалидности I группы.

Ранее сообщалось, что мобилизованным будут платить за успешное ведение боевых действий. Размер денежных поощрений за уничтожение боевой техники ВСУ варьируется от 50 тысяч до 300 тысяч рублей. Самая крупная сумма полагается за уничтожение военного самолета.