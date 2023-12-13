Совфед одобрил закон об ограничении использования телефонов в школе

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Совет Федерации единогласно одобрил закон об ограничении использования телефонов и других гаджетов с сим-картами на уроках, сообщает ТАСС. Кроме того, нормативный акт закрепляет право учителей на защиту от насилия и оскорблений. За него проголосовали 157 сенаторов.

Отмечается, что нововведения будут включены в закон «Об образовании». После его принятия использование смартфонов будет разрешено только в экстренных случаях. Наряду с этим по данному закону с 1 сентября 2024 года введут обязательный урок труда (технологии) для учеников начальной и средней школы, а предмет ОБЖ («Основы безопасности жизнедеятельности») будет переименован в «Основы безопасности и защиты Родины».

6 декабря в Госдуме приняли поправки о запрете на использование мобильных телефонов и планшетов с сим-картами школьниками на уроках даже в образовательных целях. По мнению авторов, реализация инициативы будет способствовать снижению факторов «отвлечения внимания» школьников.

Первый зампредседателя комитета Госдумы по просвещению Яна Лантратова заявила, что закон об ограничении использования телефонов в школах направлен на то, чтобы исключить конфликты между учениками и преподавателями. Кроме того, данный запрет позволит защищать права и статус педагогов, добавила парламентарий.