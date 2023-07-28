Совфед одобрил закон об НДФЛ для россиян, работающих из-за границы Совфед одобрил закон о ставке НДФЛ до 15% для работающих из-за границы россиян

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Совет Федерации в ходе пленарного заседания одобрил закон о налоге на доходы физических лиц в размере 13% или 15% для россиян, работающих из-за границы. Закон коснется всех граждан, являющихся сотрудниками зарубежных компаний, вне зависимости от налогового резидентства.

Как отметил замглавы Минфина Алексей Сазанов, установление единой ставки НДФЛ упростит механизм администрирования налога. В настоящий момент организация обязана самостоятельно определять налог в каждом конкретном случае. Если сотрудник работает на удаленке, то процесс становится еще более сложным. В связи с этим со следующего года начнет действовать единая ставка НДФЛ в размере 13% или 15%.

Чтобы уплатить налог, компании необходимо встать на учет. Также сотрудник может подать декларацию на уплату НДФЛ самостоятельно. Уточняется, что компенсационные выплаты работникам налогом не облагаются.

Ранее в Совете Федерации одобрили закон, предусматривающий запрет на выезд из России для призывников, получивших повестку. Он был принят в Госдуме 25 июля. Согласно проекту, речь идет о случаях, когда выданная гражданам повестка была размещена в едином реестре. Военкоматы начнут утверждать запрет на выезд за границу в день направления документа.